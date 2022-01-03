В области отметили высокие темпы вакцинации пожилых от COVID-19

Пензенская область вошла в топ-10 регионов РФ по темпам вакцинации от коронавируса населения старше 60 лет. По охвату первичной иммунизацией Сурский край расположился на 4-й строке.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на конец декабря прививку от опасной инфекции получили 233 000 пожилых жителей области.
«Для вакцинации 60+ наиболее «рабочей» является «Спутник V». Вакцина «Спутник Лайт» в основном предназначена для повторной вакцинации и для переболевших ковидом людей», - отметили медики.
Специалисты добавили, что вакцинация от коронавируса необходима пожилым гражданам, чтобы предупредить осложнения (пневмонию, тромбозы), которые могут привести к гибели.
В середине ноября в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, иммунизацию должны пройти как работающие, так и неработающие граждане.
Медикам предстояло привить 346 000 пожилых пензенцев. На конец ноября вакцину получили 57%.
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