В области отметили высокие темпы вакцинации пожилых от COVID-19

03.01.2022 | 15:17

Пензенская область вошла в топ-10 регионов РФ по темпам вакцинации от коронавируса населения старше 60 лет. По охвату первичной иммунизацией Сурский край расположился на 4-й строке.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на конец декабря прививку от опасной инфекции получили 233 000 пожилых жителей области.

«Для вакцинации 60+ наиболее «рабочей» является «Спутник V». Вакцина «Спутник Лайт» в основном предназначена для повторной вакцинации и для переболевших ковидом людей», - отметили медики.

Специалисты добавили, что вакцинация от коронавируса необходима пожилым гражданам, чтобы предупредить осложнения (пневмонию, тромбозы), которые могут привести к гибели.

В середине ноября в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, иммунизацию должны пройти как работающие, так и неработающие граждане.

Медикам предстояло привить 346 000 пожилых пензенцев. На конец ноября вакцину получили 57%.