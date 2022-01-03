Сетевое издание|18+|Понедельник|3 янв 2022|16:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |

Общество

В области отметили высокие темпы вакцинации пожилых от COVID-19

Печать

Пензенская область вошла в топ-10 регионов РФ по темпам вакцинации от коронавируса населения старше 60 лет. По охвату первичной иммунизацией Сурский край расположился на 4-й строке.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на конец декабря прививку от опасной инфекции получили 233 000 пожилых жителей области.

«Для вакцинации 60+ наиболее «рабочей» является «Спутник V». Вакцина «Спутник Лайт» в основном предназначена для повторной вакцинации и для переболевших ковидом людей», - отметили медики.

Специалисты добавили, что вакцинация от коронавируса необходима пожилым гражданам, чтобы предупредить осложнения (пневмонию, тромбозы), которые могут привести к гибели.

В середине ноября в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, иммунизацию должны пройти как работающие, так и неработающие граждане.

Медикам предстояло привить 346 000 пожилых пензенцев. На конец ноября вакцину получили 57%.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Жить уже устали многие на нищенскую пенсию...

Гость||

А ка ой вирус смертельно опаснее: опасный быстро распростроняющийся или дельта штамма или молниеностный?

Гость||

По одному человеку , а то и по два в районах заражаются. Эпидемия

Гость||

У нас района здорового мужика отвезли. Сначала на каменку ,потом на Пензу, под ИВЛ и сдох. А отвозили просто с т37.3

Гость||

В их вонючей краснной зоне заражают здоровых людей.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Жить уже устали многие на нищенскую пенсию...

Количество слетевших в могилу от вакцины не публикуют

Гость||

Эта падла лысовататая, интересно, присядет,никчемыш

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления вакцинок или после?

Гость||

А омикроша когда навестит нашу область?

Гость||

Когда больше умерло, до жижинации или опосля?

Гость||

Гость писал(a):

В их вонючей краснной зоне заражают здоровых людей.
Кстати, да. Кто может гарантировать что туда не увозят людей с обычным ОРВИ и там они не заражаются реальным коронавирусом и умирают?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте