Родители юных пензенцев посетили новогодний утренник

03.01.2022 | 19:21

Подготовку к представлению в детском саду «Машенька» начали за несколько недель. Для малышей утренник стал особенным. В дошкольное учреждение они ходят второй год, поэтому родители еще не видели выступлений своих детей: в 2020-м попасть на праздники у них не получилось - мешали ковидные ограничения.

И вот мамы и папы смогли посмотреть, как их маленькие принцессы и мушкетеры водят хоровод вокруг елки.

«Очень волнительно, эмоции через край, боюсь расплакаться. Самое главное, что нас пустили на утренник и мы наконец-то можем посмотреть на своих детей вживую, а не на видео», - сообщила мама воспитанника детского сада № 8 «Машенька» Екатерина Агеева.

К каждому ребенку на утренник пришел один родитель. Мероприятие провели с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, у всех мам и пап в обязательном порядке спрашивали QR-код.

«Наши родители счастливы, рады, что они присутствовали, дети также получили огромное удовольствие от прекрасных персонажей, которые выступали на наших елках. Здесь были Дед Мороз, Снегурочка, Кощей, не обошлось и без Бабы Яги, которая украла потерянное время», - отметила воспитатель детского сада № 8 «Машенька» Наталья Сащикова.

Даже в новогодние праздники в дошкольном учреждении проходят разные мероприятия, чтобы дети и их родители не просидели с 1 по 9 января дома, а провели время весело.