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Общество

Пензенцы выбрали праздничные дни для вакцинации от COVID-19

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Медицинский персонал даже не ожидал, что будет столько желающих сделать прививку от коронавируса в новогодние праздники. В поликлинике № 14 образовалась небольшая, но все же очередь. Кто-то шел за первым уколом, но большинство - уже на ревакцинацию. И у каждого свои причины, почему выбрали для прививки именно первые дни 2022 года.

«У меня сейчас выходные, поэтому и решил: пока выходные, надо ревакцинироваться», - пояснил мужчина.

«Мне просто надо для колледжа, для работы. И хочу еще в кинотеатр сходить, без QR-кода не пускают», - рассказал молодой человек.

Сделать прививку можно будет и в остальные дни новогодних каникул.

«Несмотря на праздники, борьба с пандемией в городе не прекращалась. Работают пункты вакцинации как в поликлинике, так и в торговых центрах. В поликлинике ежедневно работает с 8:00 до 13:00 все праздничные дни», - сообщила заведующая поликлиникой № 14 г. Пензы Лидия Панферова.

В пунктах вакцинации в торговых центрах посетителей гораздо меньше - например, в одном из них приняли двоих пензенцев за час. Зато горожане радуются тому, что сумели сделать прививку именно тогда, когда хотели.

«Вообще очень удобно, время не тратишь рабочее, можно посидеть дома - вдруг какие-то симптомы будут», - отметила женщина.

Врачи обращают внимание горожан на один момент: какой-либо подготовки к прививке не требуется, но накануне стоит быть аккуратнее с алкоголем, а после укола нужно отказаться от его употребления на три дня.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мне просто надо для колледжа, для работы. И хочу еще в кинотеатр сходить, без QR-кода не пускают», - рассказал молодой человек.
МалЪчик ты о чем? парни который полегли за тебя в отечественной войне с тобой в разведку бы не пошли.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Мне просто надо для колледжа, для работы.

> И хочу еще в кинотеатр сходить, без QR-кода не пускают», - рассказал

> молодой человек.

> МалЪчик ты о чем? парни который полегли за тебя в отечественной войне с

> тобой в разведку бы не пошли.

Главное о здоровье, ни слова...

Гость||

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

накануне стоит быть аккуратнее с алкоголем, а после укола нужно отказаться от его употребления на три дня.
Блин! От вакцинации меня отговорили))

Имя: Гость
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