Пензенцы выбрали праздничные дни для вакцинации от COVID-19

03.01.2022 | 18:13

Медицинский персонал даже не ожидал, что будет столько желающих сделать прививку от коронавируса в новогодние праздники. В поликлинике № 14 образовалась небольшая, но все же очередь. Кто-то шел за первым уколом, но большинство - уже на ревакцинацию. И у каждого свои причины, почему выбрали для прививки именно первые дни 2022 года.

«У меня сейчас выходные, поэтому и решил: пока выходные, надо ревакцинироваться», - пояснил мужчина.

«Мне просто надо для колледжа, для работы. И хочу еще в кинотеатр сходить, без QR-кода не пускают», - рассказал молодой человек.

Сделать прививку можно будет и в остальные дни новогодних каникул.

«Несмотря на праздники, борьба с пандемией в городе не прекращалась. Работают пункты вакцинации как в поликлинике, так и в торговых центрах. В поликлинике ежедневно работает с 8:00 до 13:00 все праздничные дни», - сообщила заведующая поликлиникой № 14 г. Пензы Лидия Панферова.

В пунктах вакцинации в торговых центрах посетителей гораздо меньше - например, в одном из них приняли двоих пензенцев за час. Зато горожане радуются тому, что сумели сделать прививку именно тогда, когда хотели.

«Вообще очень удобно, время не тратишь рабочее, можно посидеть дома - вдруг какие-то симптомы будут», - отметила женщина.

Врачи обращают внимание горожан на один момент: какой-либо подготовки к прививке не требуется, но накануне стоит быть аккуратнее с алкоголем, а после укола нужно отказаться от его употребления на три дня.