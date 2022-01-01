Названы муниципалитеты области с новыми заболевшими COVID-19

В субботу, 1 января, региональный оперативный штаб сообщил о 184 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за последние сутки.
2 человека заболели в Неверкинском районе, по 3 - в Бессоновском, Иссинском и Шемышейском, по 4 - в Лунинском и Никольском, 5 - в городе Заречном, по 7 - в Башмаковском и Белинском районах.
12 пациентов - из Каменского района, 22 - из Пензенского.
112 инфицированных - жители Пензы.
С начала эпидемии число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 101 955. За это время побороли болезнь 83 875 пациента, из которых 682 выписались 31 декабря.
Скончались 4 638 заболевших, в том числе 8 ушли из жизни также накануне Нового года.
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И это пандемия, когда по 2 человека заболевают, а господа уроды?