Общество

Названы муниципалитеты области с новыми заболевшими COVID-19

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В субботу, 1 января, региональный оперативный штаб сообщил о 184 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за последние сутки.

2 человека заболели в Неверкинском районе, по 3 - в Бессоновском, Иссинском и Шемышейском, по 4 - в Лунинском и Никольском, 5 - в городе Заречном, по 7 - в Башмаковском и Белинском районах.

12 пациентов - из Каменского района, 22 - из Пензенского.

112 инфицированных - жители Пензы.

С начала эпидемии число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 101 955. За это время побороли болезнь 83 875 пациента, из которых 682 выписались 31 декабря.

Скончались 4 638 заболевших, в том числе 8 ушли из жизни также накануне Нового года.

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Гость||

И это пандемия, когда по 2 человека заболевают, а господа уроды?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 января, региональный оперативный штаб сообщил о 184 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за последние сутки.
Молодцы! Выполнили и даже перевыполнили план в 200 случаев на конец года! Можете отдыхать, но не расслабляться, на следующую волну спущен план на регион 500 случаев.

Гость||

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что в ковидных реанимациях до 90% дважды привитых, а попали они туда потому, что вовремя не сделали третий укол, сообщает Тhe Guardian.

"Я разговаривал с врачами, которые говорят, что число таких людей, находящихся в реанимации, достигает 90%", - сказал он во время посещения центра вакцинации.

Гость||

Гость писал(а):

> на следующую волну спущен

> план на регион 500 случаев.

Твои фантазии

Гость||

Пора отменять ограничения

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления вакцинок или после?

Гость||

А год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распростроняющийся вирус но не было ещё вакцинок тута новостили что умерло только 2

Гость||

Гость писал(а):

> А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления

> вакцинок или после?

Ковидла у тебя в голове

Гость||

Гость писал(а):

> А год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро

> распростроняющийся вирус но не было ещё вакцинок тута новостили что умерло

> только 2

Комментарий мракобеса

Имя: Гость
Комментарий:

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