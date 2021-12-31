В Пензе устроили праздник у онкологического диспансера

31.12.2021 | 19:36

Новый год и праздничное настроение не удастся похитить никаким разбойникам - сказочные герои не позволят. Они постарались, чтобы у ребят, находящихся на лечении в онкологическом диспансере, были только самые положительные эмоции. Артисты прекрасно знают, что значит оказаться в трудной жизненной ситуации, и, даря детям радость, они излечиваются сами.

«Мы регулярно занимаемся благотворительной помощью, помогаем администрации города в уборке территории, оказываем помощь всяческую. Пришла идея сделать детям новогоднее настроение, сделать подарки, показать спектакль, порадовать», - рассказал руководитель реабилитационного центра Александр Швецов.

К спектаклю готовились почти месяц: писали сценарий, делали музыкальную подборку, искали и шили костюмы, собирали подарки.

«Я испытываю сейчас эйфорию. Мы долго готовились и упорно. Переполняют позитивные эмоции», - отметил участник праздника Даниил (г. Воронеж).

«Это праздник не только для детей - Дед Мороз для всех остается Дедом Морозом. Пять минут назад мы ходили в паллиативное отделение, туда отнесли подарки для всех больных и для персонала», - сообщила руководитель общественной организации Наталья Маньченкова.

Артисты-энтузиасты дали два представления за один день и в течение новогодних праздников готовы поддержать таким образом пациентов других лечебных учреждений.