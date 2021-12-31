«Термодом» приглашает за квартирами в новогодние праздники

Новогодние праздники - время отдохнуть от повседневных забот. И еще это возможность сделать по-настоящему важное дело - без спешки и суеты выбрать себе новый дом.
«Термодом» в этом поможет. Желающие могут прийти в центральный офис продаж холдинга на Радужной, 1.
Расписание следующее:
- 31 декабря - с 9:00 до 14:00;
- 1, 2 января - выходные;
- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января - с 9:00 до 14:00.
Информация о работе отдела передачи недвижимости и офиса выдачи «Единой карты Города Спутника» - на termodom-pnz.ru.
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