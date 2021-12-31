Многие пензенцы пришли за елкой на базар 31 декабря

«Хотела веточку, а он говорит: дорогие. А у меня нет денег, пенсии нет», - отметила пензячка.
Пожилая женщина не осталась без подарка, но те времена, когда можно было просто так собрать веточки на елочных базарах, прошли, о самих зеленых красавицах нечего и говорить. Их не отдадут не то что бесплатно, а даже и со значительной скидкой в последний день уходящего года. Вот и шли себе прохожие мимо.
«Не мы цены ставим. Нам сказали не снижать - мы не снижаем», - сообщил молодой человек.
Тем не менее на его торговой точке символы Нового года покупали и по старой цене.
«Времени не было, много работы», - рассказал житель Пензы Иван Самсонов.
«Все есть, осталась елка, и в последний день, чтобы не опала раньше», - пояснила жительница Пензы Виола Самсонова.
«Быстрее и больше берут», - констатировала продавец Валентина Александровна.
Все нераспроданные хвойные деревца идут либо в зоопарк, либо в личные подсобные хозяйства - на корм животным. Подобные акции вот уже несколько лет проводят и эковолонтеры.
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Все нераспроданные хвойные деревца идут либо в зоопарк, либо в личные подсобные хозяйства
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С барыгами разговаривать бессмысленно. Они тупорылые и непробиваемые из века-в-век.
Жителей Пензы возмутили нераспроданные ёлки:
https://www.penzainform.ru/news/social/2019/01/02/zhitelej_penzi_vozmutili_nerasprodannie_elki.html
Торговцы ёлками оставили срач в самом центре Пензы:
https://www.penzainform.ru/news/life/2020/01/13/torgovtci_elkami_ostavili_svalku_v_samom_tcentre_penzi.html
Дорогие ёлки пришлось выбросить на помойку
https://www.penzainform.ru/news/social/2007/01/02/dorogie_elki_prishlos_vibrosit_na_pomojku.html