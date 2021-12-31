Многие пензенцы пришли за елкой на базар 31 декабря

31.12.2021 | 18:55

«Хотела веточку, а он говорит: дорогие. А у меня нет денег, пенсии нет», - отметила пензячка.

Пожилая женщина не осталась без подарка, но те времена, когда можно было просто так собрать веточки на елочных базарах, прошли, о самих зеленых красавицах нечего и говорить. Их не отдадут не то что бесплатно, а даже и со значительной скидкой в последний день уходящего года. Вот и шли себе прохожие мимо.

«Не мы цены ставим. Нам сказали не снижать - мы не снижаем», - сообщил молодой человек.

Тем не менее на его торговой точке символы Нового года покупали и по старой цене.

«Времени не было, много работы», - рассказал житель Пензы Иван Самсонов.

«Все есть, осталась елка, и в последний день, чтобы не опала раньше», - пояснила жительница Пензы Виола Самсонова.

«Быстрее и больше берут», - констатировала продавец Валентина Александровна.

Все нераспроданные хвойные деревца идут либо в зоопарк, либо в личные подсобные хозяйства - на корм животным. Подобные акции вот уже несколько лет проводят и эковолонтеры.