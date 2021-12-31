Общество

Активные пензенцы провели последний день года на Олимпийской аллее

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На финишной прямой 2021-го и на старте 2022-го - последний день уходящего года активные пензенцы провели на Олимпийской аллее. Кому пешая прогулка в радость, кто с лыжни не сворачивал. Не ради спортивных рекордов, а ради своего здоровья горожане занимаются физической культурой. Движение продлевает жизнь и дарит положительные эмоции.

«Бодрость, легкость и, я надеюсь, молодости немножко прибавляет», - рассказала пензячка.

«За последние 25 лет - второй раз. Был такой перерыв, а теперь снова надо», - отметила женщина.

«Зимой - лыжи, коньки, горки», - перечислил мужчина.

Конец уходящего года и начало следующего - довольно непростой период с точки зрения психологического состояния. Люди подводят итоги, происходит переосмысление ценностей.

«На самом деле психическое и физическое здоровье вообще неотделимы друг от друга. Есть такая поговорка: в здоровом теле - здоровый дух. Но я бы перевернула и сказала: если есть здоровый дух - есть и здоровое тело», - подчеркнула практикующий психолог Инна Изюмова.

Душевную силу человек черпает из разных источников. Одним из мощнейших является семья. И новогодние выходные - для многих прекрасная возможность провести больше времени с взрослеющими детьми. А рядом с родителями, чьи головы украшают серебряные нити, можно и себя почувствовать ребенком. Тем членам семьи, которых разделяют сотни километров, на помощь приходят современные средства связи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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