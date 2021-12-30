В Пензе устроили благотворительную выставку кошек

30.12.2021 | 19:46

В преддверии праздника прошла благотворительную выставку в помощь животным. Желающие могли выбрать себе кота или кошку и подарить под Новый год питомцу дом.

Марина Фролова с дочкой пришли проведать своих четвероногих друзей.

«Приносим им «кульки добра» периодически. Очень любим животных. К сожалению, взять к себе не можем - у нас уже есть домашние животные. Но чем можем, тем поможем», - рассказала пензячка.

Ольга Затушнова тоже на благотворительной выставке не в первый раз. Женщина любит животных, но подарить им дом у нее нет возможности: двое пушистых уже живут в семье.

«Хотелось бы всех взять. У нас с обычного двора подобранные, глухой кот у нас и кошка», - отметила пензячка.

Для тех, кто пришел поддержать братьев меньших, организовали и развлекательную программу.