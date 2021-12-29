Общество

В Пензе выдающихся школьников наградили премиями по 5 000 рублей

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В городской администрации собрали выдающихся юных пензенцев, показавших наивысшие результаты в обучении, искусстве и спорте в 2021 году. Таковых оказалось 12 человек.

Кандидатуры выдвигают школы, конкурсная комиссия рассматривает материалы и решает, кто достоин премии в размере 5 000 рублей. А далее уже идет награждение лучших.

«Хочу от души поздравить вас с получением этой премии. Ваши труды оценены и на уровне города», - произнес глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Я хочу, чтобы вы в своей жизни и дальше пронесли любовь к тому делу, которым занимаетесь, чтобы это приносило вам удовлетворение в жизни», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Чиновники подумают над тем, как увеличить премию в следующем году. Но дети главной мотивацией называют все же не деньги: многим просто интересно знать больше других, а кто-то думает о собственном будущем. Достичь таких результатов, как призеры и победители конкурсов и олимпиад, непросто.

«Довольно сложно сказать простую формулу залога успеха. Я думаю, что основные правила достижения каких-либо результатов - непрерывная работа над собой, постоянное совершенствование себя, постоянное увеличение объема своих знаний», - рассказал ученик школы № 67 г. Пензы Михаил Журавлев.

«Самое главное - читать, учиться, развиваться, ведь без какой-то дополнительной литературы невозможно взять и написать олимпиаду. Учиться и трудиться», - подчеркнула ученица школы № 18 г. Пензы Полина Стрельникова.

Во время церемонии благодарственные письма вручили также родителям и педагогам одаренных детей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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