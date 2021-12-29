В Пензе приют для животных открыли для визитов в выходные и праздники

29.12.2021 | 09:14

В Пензе по просьбе волонтеров изменили часы посещения в приюте для бездомных животных на улице Осенней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Раньше попасть в приют можно было только по будням. Теперь волонтеров готовы видеть по вторникам, четвергам и воскресеньям с 9:00 до 11:00.

В праздничные дни, с 31 декабря по 9 января, учреждение можно будет посетить ежедневно с 9:00 до 12:00.

«Отловом животных по контракту занимается МУП по очистке города. Меры в отношении животных предпринимаются в соответствии с требованиями федерального законодательства и по методу ОСВВ – «отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». В период карантина и медицинских манипуляций питомцы содержатся в приюте на улице Осенней, 5», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Ранее пензенские волонтеры опубликовали несколько жалоб по поводу происходящего в приюте. Главная претензия - что животные крайне истощены.

И. о. заведующей приютом для животных Татьяна Поповнина пояснила, что на каждую собаку приходится в среднем по 400 граммов еды в сутки.

«Прокуратура приезжала по этим нападкам, что над собаками издеваются, - нарушений нет. Управление ветеринарии приезжало, проверяло - нарушений нет. Вот сейчас волонтеры ездят - никаких нареканий на нас нет», - уточнила Татьяна Поповнина.