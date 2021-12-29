В Кузнецке опубликовали график работы медучреждений в праздники

В Кузнецке опубликовали график работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни. Информацию разместили на сайте городской администрации.
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января все поликлиники межрайонной больницы будут работать по субботнему режиму - с 8:00 до 14:00.
1 и 9 января дежурит поликлиника № 1 (также с 8:00 до 14:00), 2 и 7 января - поликлиника № 2 (те же часы). В это время будет работать кабинет неотложной помощи, дежурный врач, медсестра, медицинский регистратор. Кроме того, пациентам будут оказывать неотложную помощь на дому, выписывать лекарственные средства и листки нетрудоспособности, выдавать свидетельства о смерти.
Неврологи проведут приемы 4 января в поликлинике № 3 и 6-го в поликлинике № 4, офтальмолог - 4 января в поликлинике № 2, хирурги и травматологи - 2, 3, 4, 5, 6, 8 января в поликлинике № 2. Время работы врачей-специалистов - с 8:00 до 14:00.
Дежурный персонал стационара в праздничные и выходные дни будет на посту круглосуточно. Основной состав: 31 декабря с 8:00 до 14:00; 3, 4, 6 января с 8:00 до 15:00, 8 января - по графику субботы.
Дневной стационар будет работать 31 декабря, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 12:00.
В поликлинике Кузнецкой межрайонной детской больницы на ул. Рабочей, 346а, 1, 7 и 9 января – выходные.
31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января будут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи. Получить ее можно будет и на дому. Также запланированы:
- выписка листков нетрудоспособности;
- забор и доставка биологического материала для исследования на COVID-19;
- доставка бесплатных лекарств пациентам, получающим медицинскую помощь на дому.
На 4 января намечены:
- приемы врачей-специалистов (с 8:00 до 14:00);
- лабораторные исследования;
- УЗИ-диагностика для амбулаторных больных.
В женской консультации 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января должны работать кабинеты неотложной медицинской помощи. Получить листки нетрудоспособности в эти дни можно будет с 8:00 до 14:00.
3, 4, 6 января для женщин проведут УЗИ (с 8:00 до 11:00).
«Стационар детской больницы и родильного дома работает круглосуточно, по графику дежурств», - уточнили в мэрии.
В Кузнецкой межрайонной стоматологической поликлинике 31 декабря, 1, 2, 7, 9 января прием будет вести дежурный врач, 3, 4, 5, 6, 8 января - дежурная бригада.
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