В компании «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги акции для юрлиц

29.12.2021 | 18:37

Победителей двух предновогодних акций чествовали в офисе обслуживания клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс». Одна уже стала традиционной - среди пензенских ТСЖ, жилищных кооперативов и управляющих домами организаций выбрали лучшие. Критериев для оценки деятельности участников было несколько: отсутствие задолженности, своевременная передача показаний приборов учета, наличие доступа к единой информационной системе.

«Это работа всех жильцов нашего дома, нашего кооператива. Именно они работают очень организованно, активно участвуют в оплате, и можно сказать, что должников у нас практически нет», - сообщила председатель ЖК «Амгунь» Татьяна Калугина.

Акцию «В Новый год - без долгов» для юридических лиц «ЭнергосбыТ Плюс» провел впервые - в течение ноября.

«Мы не ожидали такого большого отклика от наших клиентов, но с удовольствием сообщаю, что больше 600 клиентов участвовали в этой акции. С помощью генератора случайных чисел мы выбрали десять из них», - рассказал руководитель управления АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Ханин.

Победителям вручили сертификаты и ценные призы - подарочные карты одного из магазинов.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что акция «В Новый год - без долгов» для физических лиц продлится до 31 декабря. Ее участником автоматически становится клиент, который внес рекомендованный платеж за текущий месяц.

«Уважаемые жители Пензы! Поздравляем вас с Новым годом, желаем вам счастья, здоровья, тепла и уюта в ваших домах. Со своей стороны «ЭнергосбыТ» приложит для этого все усилия», - произнес Константин Ханин.