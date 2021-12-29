Определен праздничный график работы МФЦ в Пензе и Кузнецке

29.12.2021 | 11:35

Определен режим работы МФЦ в Пензе и Кузнецке в новогодние каникулы.

Расписание в областном центре сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития и промышленности, в Кузнецке - администрация города.

В обоих городах 30 декабря многофункциональные центры будут открыты полный рабочий день - с 8:00 до 20:00.

С 31 декабря по 9 января - праздничные и выходные дни. Однако 3, 4, 5, 6 января жители Пензы, желающие распечатать сертификат и зарегистрироваться на портале государственных услуг (ЕСИА), могут обратиться с 10:00 до 15:00 в дежурный офис:

- 3 января - на ул. Шмидта, 4;

- 4 января - на пр-те Строителей, 90;

- 5 января - на ул. Фабричной, 2;

- 6 января - на ул. Богданова, 63а.

10 января в МФЦ Пензы и Кузнецка полный рабочий день в соответствии с графиком.