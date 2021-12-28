В Заречном предупредили об изменении стоимости проезда

28.12.2021 | 11:39

Во вторник, 28 декабря, в администрации Заречного сообщили о грядущем изменении стоимости поездки в общественном транспорте.

1 января полномочия по оказанию транспортных услуг населению перейдут от муниципалитета к ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Конкурсный отбор, который определил, кто в 2022 году будет обслуживать пассажиров в городе и на междугородних маршрутах, завершен. Договор заключен с МП «Автотранс».

«Согласно условиям данного контракта, тариф на проезд в границах города Заречного с 1 января 2022 года определен в размере 23 рублей. Стоимость проезда на межмуниципальных маршрутах от границ Заречного до Пензы не изменится и составит 24 рубля», - пояснили в администрации ЗАТО.

В последний раз стоимость проезда в Заречном менялась 1 января 2021 года. Тогда цену повысили с 18 до 20 рублей (на городских маршрутах). Определяя судьбу тарифа, депутаты Собрания представителей отметили, что жители оплачивали лишь 25% реальной стоимости проезда, остальные 75% финансировал муниципальный бюджет.

С 1 января подорожает поездка на транспорте и в Кузнецке. Услуги перевозчиков обойдутся горожанам не в 25 рублей, а уже в 28. Изменение связали с повышением цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти.