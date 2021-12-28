В Пензенском районе косуля погибла от браконьерской пули

28.12.2021 | 14:37

В понедельник, 27 декабря, в Пензенской области сотрудники охотуправления и полиции выявили два случая грубейшего нарушения правил охоты.

Первым стал вопиющий факт - в Пензенском районе браконьеры убили самца косули. Второй инцидент касался незарегистрированного охотничьего ружья, которое изъяли у нарушителя и передали в отдел полиции.

«В соответствии с законодательством за данные нарушения предусмотрен штраф в размере до четырех тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Кроме того, оборвавший жизнь косули браконьер должен будет возместить охотничьему хозяйству ущерб, который составил 120 тысяч рублей.