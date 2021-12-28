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Общество

В Пензенском районе косуля погибла от браконьерской пули

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В понедельник, 27 декабря, в Пензенской области сотрудники охотуправления и полиции выявили два случая грубейшего нарушения правил охоты.

Первым стал вопиющий факт - в Пензенском районе браконьеры убили самца косули. Второй инцидент касался незарегистрированного охотничьего ружья, которое изъяли у нарушителя и передали в отдел полиции.

«В соответствии с законодательством за данные нарушения предусмотрен штраф в размере до четырех тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Кроме того, оборвавший жизнь косули браконьер должен будет возместить охотничьему хозяйству ущерб, который составил 120 тысяч рублей.

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Источник — minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

А это СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.12.2021 14:52|

А это СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Ты дурак чё ли?

Гость||

посыплят песком теперь

Гость||

Гость писал(a):

посыплят песком теперь
Из дому выйдут и посыплят.

Гость||

Гость писал(a):

А это СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Ты дурак чё ли?

Конечно.

Имя: Гость
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