В Пензенском районе косуля погибла от браконьерской пули

В понедельник, 27 декабря, в Пензенской области сотрудники охотуправления и полиции выявили два случая грубейшего нарушения правил охоты.
Первым стал вопиющий факт - в Пензенском районе браконьеры убили самца косули. Второй инцидент касался незарегистрированного охотничьего ружья, которое изъяли у нарушителя и передали в отдел полиции.
«В соответствии с законодательством за данные нарушения предусмотрен штраф в размере до четырех тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Кроме того, оборвавший жизнь косули браконьер должен будет возместить охотничьему хозяйству ущерб, который составил 120 тысяч рублей.
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