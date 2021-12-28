В Кузнецке зарегистрировали первый в эпидсезоне случай гриппа

В Кузнецке зарегистрировали первый случай гриппа. Об этом на совещании в администрации в понедельник, 27 декабря, сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов.
По его словам, инфекцию подтвердили у ребенка.
«Это не высокопатогенный, а обычный сезонный грипп», - отметил Климов.
Всего по области, по данным на 27-е число, выявили 12 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в Заречном зарегистрировали инфицированных гонконгским штаммом гриппа. Первые заболевшие (двое детей) обратились к медикам в начале декабря. Затем в закрытом городе выявили еще три случая H3N2.
В регионе вирус гриппа обнаружили в ноябре: заболел старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов.
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Родители этого ребёнка антиваксеры?