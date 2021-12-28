В Кузнецке зарегистрировали первый в эпидсезоне случай гриппа

28.12.2021 | 13:45

В Кузнецке зарегистрировали первый случай гриппа. Об этом на совещании в администрации в понедельник, 27 декабря, сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов.

По его словам, инфекцию подтвердили у ребенка.

«Это не высокопатогенный, а обычный сезонный грипп», - отметил Климов.

Всего по области, по данным на 27-е число, выявили 12 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Заречном зарегистрировали инфицированных гонконгским штаммом гриппа. Первые заболевшие (двое детей) обратились к медикам в начале декабря. Затем в закрытом городе выявили еще три случая H3N2.

В регионе вирус гриппа обнаружили в ноябре: заболел старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов.