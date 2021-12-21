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Общество

В Заречном начал распространяться гонконгский грипп

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В Заречном за неделю выявили три случая заражения гонконгским гриппом H3N2. Об этом стало известно на планерке в понедельник, 20 декабря, которую провел и. о. главы местной администрации Илья Дильман.

По информации ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России, заразились двое детей и один взрослый.

«В связи с ожидаемым в первом квартале 2022 года подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ была отмечена важность участия как можно большего числа жителей города в вакцинации против гриппа. Предполагается активизировать соответствующую информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе в рамках трудовых коллективов», - сообщается на сайте зареченской администрации.

Со вторника, 21 декабря, медики будут посещать городские организации, рассказывать о важности иммунизации против гриппа и прививать желающих.

Гонконгский грипп H3N2 характеризуется коротким инкубационным периодом и быстрым распространением. Первые случаи были выявлены в Заречном в начале декабря. Тогда заразились двое несовершеннолетних.

В регионе вирус обнаружили в ноябре: заболел старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов.

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Гость||

Заварить ворота! Еще такой заразы нам не хватало!

Гость||

Ход мыслей верный

Гость||

Все беды от этого заречного.

Имя: Гость
Комментарий:

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