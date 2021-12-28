В Кузнецке после трагедии на ул. Каткова оборудуют переход

28.12.2021 | 08:30

Жители Кузнецка попросили оборудовать пешеходный переход на улице Каткова. Обращения к местным властям были сделаны после трагического ДТП, когда на глазах у ребенка автомобиль Isuzu насмерть сбил 60-летнюю женщину.

Просьбы обеспечить безопасность пешеходов на этом участке обсудили на планерке в администрации города в понедельник, 27 декабря.

«Понятно, и переходила вроде не под знак. Но и товарищ летел от души… Летчик», - прокомментировал мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Он поручил установить на улице Каткова лежачих полицейских и обустроить пешеходный переход.

Момент аварии, в которой погибла женщина, попал на камеру. На кадрах видно, как она начала пересекать проезжую часть, идя навстречу мальчику школьного возраста. Она дошла до середины дороги и увидела движущийся автомобиль. После этого женщина не остановилась, а, напротив, побежала, в результате чего попала под машину.

От удара ее высоко подбросило, несколько раз перевернуло в воздухе и отшвырнуло на обочину в нескольких десятках метров от места столкновения.