В Сеть выложили видео ДТП, в котором женщина погибла на глазах у ребенка

В Сети появилось шокирующее видео, на котором запечатлен момент ДТП в Кузнецком районе. Кадрами поделился один из подписчиков сообщества «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» в четверг, 23 декабря.
«Сбили бабушку на глазах у внука. Водитель ехал с Бутурлинки в город. Не летайте так!» - написал автор поста.
На кадрах видно, как женщина-пешеход начала пересекать проезжую часть, идя навстречу мальчику школьного возраста. Она дошла до середины дороги и увидела движущийся автомобиль. После этого женщина не остановилась, а, напротив, побежала, в результате чего попала под машину.
От удара ее высоко подбросило, несколько раз перевернуло в воздухе и отшвырнуло на обочину в нескольких десятках метров от места столкновения.
Судя по тайм-коду на видео, инцидент произошел 21 декабря в 14:56. В сводке ДТП за тот день, опубликованной на сайте регионального управления ГИБДД, информация о нем отсутствует. Однако в комментариях интернет-пользователи косвенно подтвердили, что оно действительно произошло в Кузнецком районе, и даже назвали имя погибшей.
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Какой ужас!!! Бедный ребенок.