Происшествия

В Сеть выложили видео ДТП, в котором женщина погибла на глазах у ребенка

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В Сети появилось шокирующее видео, на котором запечатлен момент ДТП в Кузнецком районе. Кадрами поделился один из подписчиков сообщества «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» в четверг, 23 декабря.

«Сбили бабушку на глазах у внука. Водитель ехал с Бутурлинки в город. Не летайте так!» - написал автор поста.

На кадрах видно, как женщина-пешеход начала пересекать проезжую часть, идя навстречу мальчику школьного возраста. Она дошла до середины дороги и увидела движущийся автомобиль. После этого женщина не остановилась, а, напротив, побежала, в результате чего попала под машину.

От удара ее высоко подбросило, несколько раз перевернуло в воздухе и отшвырнуло на обочину в нескольких десятках метров от места столкновения.

Судя по тайм-коду на видео, инцидент произошел 21 декабря в 14:56. В сводке ДТП за тот день, опубликованной на сайте регионального управления ГИБДД, информация о нем отсутствует. Однако в комментариях интернет-пользователи косвенно подтвердили, что оно действительно произошло в Кузнецком районе, и даже назвали имя погибшей.

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Гость||

Какой ужас!!! Бедный ребенок.

Гость||

Такое увидеть - не у каждого взрослого психика справится!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В сводке ДТП за тот день, опубликованной на сайте регионального управления ГИБДД, информация о нем отсутствует.
Это в принципе всё, что нужно знать о нашей статистике.

Гость||

жуть, ну куда она тропилась? И водитель тоже видел же маршрутка остановилась, надо думать, что кто-то решит дорогу перебежать, притормозил бы заранее, чего несся по населенному пункту с такой скоростью?

Гость||

Типичное дтп для диких поселений на необъятных просторах наших...

Бабка неправильно оценила скорость летуна. Да и не могла, в общем-то, верно оценить. Ехал бы дурачок по правилам скорости 60 - и бабка бы успела проскочить, и он бы отреагировал и может даже затормозил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

как женщина-пешеход начала пересекать проезжую часть,
в не положенном для перехода месте что не пишим. Тут прям четко видно самоликвидация.

Гость||

Чудеса была бабулька раз и нету

Гость||

Гость писал(a):

Ехал бы дурачок по правилам скорости 60 - и бабка бы успела проскочить, и он бы отреагировал и может даже затормозил.
почему же дурачок? по правилам скорости не выше 60 ездиют нормальные люди, а этого и таких бы кончить на месте за предумышленной убийство человека и может такого не было бы больше или меньше было в разы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В сводке ДТП за тот день, опубликованной на сайте регионального управления ГИБДД, информация о нем отсутствует.
Кхм.. если официальная информация отсутствует, значит не было? И как теперь насчет ответственности за фейки, если официально происшествия не было?

Гость||

Вот как расстаются с жизнью. Вот как выглядит самоликвидация .

Гость||

Гость писал(a):

Чудеса была бабулька раз и нету
лечиться не пробовали, психически, дай Бог и вам с таким столкнуться по жизни, что бы отрезветь

Гость||

В неположенном месте,вы много в деревнях видили светофоров и пешеходных переходов?Вот такие летуны,которым всегда некогда теперь отдохнет на зоне и полжизни моральный ущерб будет выплачивать родственникам.Именно такие сбивают пешеходов,да и попадают в другие ДТП,ежедневно в области трупы,вчера две десятки на дороге столкнулись тоже труп.

Гость||

Эту тварь надо сразу казнить

Гость||

ПДД и для пешеходов тоже существуют где и как переходить проезжую часть там все написано что проезжую часть переходить надо в установленном месте и то осторожено.Бабуля устала от жизни четко видно как она спешит броситься под автомобиль.Самоликвидация на лицо и стонать тут не надо.

Гость||

По поводу зоны для водителя это вы по спешили.

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Имя: Гость
Комментарий:

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