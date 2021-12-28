Пензенские перевозчики до сих пор не обосновали цены на проезд

28.12.2021 | 16:49

В управление Федеральной антимонопольной службы по области до сих пор не поступили документы с обоснованием действующих тарифов на проезд в общественном транспорте Пензы.

Об этом сообщила руководитель управления Елена Демидова на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

С 14 ноября 2020 года ООО «Меркурий», ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «ТК «Дилижанс» повысили стоимость проезда в автобусах большой вместимости с 23 до 27 рублей. Оказалось, это было сделано с нарушениями.

Елена Демидова напомнила, что УФАС изучило сопоставимые рынки и пришло к выводу, что тариф в Пензе необоснованный. Компаниям-перевозчикам были направлены уведомления. В настоящее время материалы по делу находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Пензенской области.

По словам начальника управления, если суд признает, что транспортники неправы, они должны будут привести в соответствие действующие на сегодняшний день тарифы.

Елена Демидова уточнила, что процесс долгий, так как перевозчики вправе подавать ходатайства об отложении рассмотрения.

«В следующем году будет возбуждено дело, должностные лица будут привлечены к ответственности, юридические лица уже привлечены», - уточнила начальник управления.