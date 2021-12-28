Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|17:27
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Общество

Пензенские перевозчики до сих пор не обосновали цены на проезд

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В управление Федеральной антимонопольной службы по области до сих пор не поступили документы с обоснованием действующих тарифов на проезд в общественном транспорте Пензы.

Об этом сообщила руководитель управления Елена Демидова на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

С 14 ноября 2020 года ООО «Меркурий», ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «ТК «Дилижанс» повысили стоимость проезда в автобусах большой вместимости с 23 до 27 рублей. Оказалось, это было сделано с нарушениями.

Елена Демидова напомнила, что УФАС изучило сопоставимые рынки и пришло к выводу, что тариф в Пензе необоснованный. Компаниям-перевозчикам были направлены уведомления. В настоящее время материалы по делу находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Пензенской области.

По словам начальника управления, если суд признает, что транспортники неправы, они должны будут привести в соответствие действующие на сегодняшний день тарифы.

Елена Демидова уточнила, что процесс долгий, так как перевозчики вправе подавать ходатайства об отложении рассмотрения.

«В следующем году будет возбуждено дело, должностные лица будут привлечены к ответственности, юридические лица уже привлечены», - уточнила начальник управления.

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Гость||

Фас)

Гость||

В чём сила, брат?

Гость||

Цена проезда для вас должна составлять 98р за поездку.

Гость||

Наложите на них штраф , обратитесь в полицию о возбуждение уголовного дела по факту Мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору .

Гость||

Да уж скоро опять повышать поди будут (в феврале-марте), а вы все с предыдущим обоснованием не угомонитесь.

Гость||

Ай-а-яй.Так не может быть......

Гость||

Гость писал(a):

Цена проезда для вас должна составлять 98р за поездку.
Опять больной параноидальной шизофренией добрался по гаджета , в смирительную рубашку его и галоперидола двойную дозу.

Гость||

А в маршрутках холодрыга печку вообще никто не включает обнаглели вообще

Гость||

Ну не может,так не может.))))

Гость||

Гость писал(a):

Цена проезда для вас должна составлять 98р за поездку.

Опять больной параноидальной шизофренией добрался по гаджета , в смирительную рубашку его и галоперидола двойную дозу.

Тебе только так кажется. А если разобраться в сути - то большой шизофреник это ты.

Гость||

Они ту цену не обосновали, зато повышение обосновали, повысят и не пикнете, губер не возражает вроде

Гость||

Да вертели они всех, какие обоснования? Тюгаеву на жизнь в Италии и так не хватает, а вы тут про снижениевякаете

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В управление Федеральной антимонопольной службы по области до сих пор не поступили документы с обоснованием действующих тарифов на проезд в общественном транспорте Пензы.
Ну и какие действия предприняла ФАС? Посадки где?

Гость||

Разгоните уже эту опг! Достали эти Фомины жирующие! Когда они вслед за Васей отправятся, сволочи!

Гость||

Гость писал(a):

Ну и какие действия предприняла ФАС? Посадки где?
Дурачок опять...

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Имя: Гость
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