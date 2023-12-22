Реконструкция проезда под «мостом дураков» начнется в 2024 году

22.12.2023 | 11:37

Пенза получит дополнительные средства на реконструкцию проезда под железнодорожным мостом в районе улицы Ерик.

Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказал депутатам городской думы глава города Александр Басенко. По его словам, средства будут получены в связи с тем, что Пенза на 100% освоила федеральные средства, выделенные на строительство капиталоемких объектов.

«Федеральные министерства нам доверяют. Экономия создается из-за неосвоения другими регионами объемов денежных средств, выделяемых Москвой. Они передаются тем регионам, которые успешно выполняют эти задачи», - пояснил он.

Проезд, который в народе называют «мостом дураков», печально известен заторами и регулярно застревающими фурами. Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями - не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

«Мы прекрасно знаем, что это актуальное для города место. Объем инвестиций туда - более 1,5 миллиарда рублей. Для города это очень большая сумма», - сообщил глава Пензы.

Ранее сообщалось, что развязку в районе Бакунинского моста и улицы Ерик удалось включить в Федеральную адресную инвестиционную программу 2025 года на сумму 500 млн рублей. Теперь сроки могут сместиться на более ранние. Александр Басенко уточнил: за счет выделения денег реконструкция начнется в 2024 году.