Проезд для детей до 14 лет предлагают сделать бесплатным

01.12.2023 | 08:11

Депутат Госдумы Сергей Леонов направил на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому проезд детей в возрасте от 7 до 14 лет на общественном транспорте будет бесплатным. Также предлагается распространить бесплатный проезд для детей и на пригородный железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Сейчас бесплатный проезд на городском наземном транспорте разрешен детям не старше 7 лет. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральные законы «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и «Устав железнодорожного транспорта РФ».

По словам Сергея Леонова, государство должно защитить своих маленьких граждан, которые нередко без сопровождения взрослых вынуждены преодолевать большие расстояния до школы, секций или кружков, в том числе в темное время суток.

«Это позволит не только экономить семейный бюджет, но и сделает ежедневные маршруты наших детей безопасными», - считает депутат.