Кузнецкие перевозчики передумали поднимать цены на услуги с января

28.12.2021 | 15:16

В Кузнецке удалось отсрочить подорожание стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом на совещании в администрации в понедельник, 27 декабря, рассказал мэр Сергей Златогорский.

«Мы на позитиве разговора с ними договорились, что повышать плату они будут с 1 февраля. Январь еще выторговал у них. Пока поездим по-старому», - пояснил градоначальник.

Сейчас проезд в микроавтобусах Кузнецка стоит 25 рублей, этот тариф был установлен с 4 января 2021 года. Ранее планировалось, что с 1 января перевозчики поднимут цену до 28 рублей. Причина повышения - подорожание топлива, горюче-смазочных материалов, запчастей.

Также на совещании затронули вопрос дачных перевозок. Сергей Златогорский отметил, что коммерсанты не планируют заключать контракт в следующем году.

«Я понимаю: пассажиропоток падает, растет автомобилизация», - пояснил мэр.

Он добавил, что администрации предстоит решить возникшую проблему.