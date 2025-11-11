В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114, пострадали 2 человека

11.11.2025 | 11:52

В понедельник, 10 ноября, в Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114. В результате пострадали 2 человека.

ДТП случилось на улице Хвалынской в 15:55. 28-летний водитель съехал с дороги, и машина перевернулась.

Находивший за рулем мужчина получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили. 30-летнего пассажира автомобиля пришлось госпитализировать, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Пензе в ночь на 11 ноября с Бакунинского моста в районе дома № 5 на улице Ерик слетел автомобиль. В салоне находились 5 человек.