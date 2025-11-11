В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114, пострадали 2 человека

В понедельник, 10 ноября, в Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2114. В результате пострадали 2 человека.
ДТП случилось на улице Хвалынской в 15:55. 28-летний водитель съехал с дороги, и машина перевернулась.
Находивший за рулем мужчина получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили. 30-летнего пассажира автомобиля пришлось госпитализировать, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Пензе в ночь на 11 ноября с Бакунинского моста в районе дома № 5 на улице Ерик слетел автомобиль. В салоне находились 5 человек.
Новости по теме
- В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход
- Новую поликлинику Кузнецка продолжают оснащать оборудованием
- В Пензе с Бакунинского моста слетела машина с пятью людьми
- В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году
- В Пензе после ДТП на улице Мира госпитализировали мужчину
- В аварии у ЦУМа пострадала 76-летняя женщина-водитель
- Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом
- В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей
- У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами
- В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи
Последние новости
- В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход
- В Пензе с Бакунинского моста слетела машина с пятью людьми
- В поселке Лунино пропал 73-летний пенсионер
- В Пензе после ДТП на улице Мира госпитализировали мужчину
- В аварии у ЦУМа пострадала 76-летняя женщина-водитель
- В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей
- В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина
- В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи
- В Пензе пропал дезориентированный пенсионер в сланцах
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!