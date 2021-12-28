Компания билайн и «Яндекс Плюс» создали первый совместный тариф

28.12.2021 | 12:52

Оператор билайн и «Яндекс Плюс» запускают первый совместный тарифный план. «Близкие люди с «Яндекс Плюс» - это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.Музыке» и кешбэку баллами в сервисах «Яндекса».

В качестве основы для нового тарифа был выбран один из флагманских тарифов билайна «Близкие люди 2». Он популярен у абонентов за счет сбалансированного состава услуг связи и включает в себя безлимитные звонки внутри сети, сотни минут в месяц для голосовых вызовов на любые номера, неограниченный доступ к мессенджерам и десятки гигабайтов интернета.

В тарифе «Близкие люди с «Яндекс Плюс» использование сервисов «Яндекса» не будет расходовать основной пакет трафика*. Это значит, что смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты можно без всяких ограничений.

«При создании этого тарифа мы руководствовались нуждами клиента. «Близкие люди с «Яндекс Плюс» - это отличная возможность предложить нашим клиентам широкий спектр удобных продуктов и сервисов и одновременно сделать связь максимально выгодной. Тариф с «Яндекс Плюсом» для нас сейчас пилотный, но мы рассчитываем, что уже в следующем году нам удастся представить больше совместных проектов», - рассказала исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

«Мы смотрим сериалы и слушаем музыку по пути на работу, целый день переписываемся в мессенджерах, заказываем доставки одним кликом, звоним близким и выкладываем фотографии в соцсети. И так каждый день. Наш совместный тариф с билайном - это отражение современной жизни, которую уже невозможно представить без мобильного интернета и сервисов, входящих в «Плюс». Мы надеемся, что абонентам билайна понравится быть в «Плюсе», - отметил руководитель «Яндекс Плюса» Андрей Гевак.

Абонентская плата по новому тарифу различается в зависимости от региона подключения, но пользоваться услугой будет выгоднее, чем платить за связь и подписку по отдельности. Подробности можно узнать по ссылке.

«Яндекс Плюс» - это фильмы и сериалы на «Кинопоиске», музыка и подкасты на «Яндекс.Музыке», а также кешбэк баллами в «Яндекс.Такси», «Еде», «Лавке», «Драйве», «Афише», «Маркете», «Заправках» и «Путешествиях», который можно копить и тратить на новые поездки, покупки и развлечения в сервисах «Яндекса».

Количество подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 10,6 миллиона к концу октября 2021 года.

*Условие по трафику справедливо для всей территории России, кроме Республики Крым, г. Севастополя и Чукотского АО.