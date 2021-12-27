В «ТНС энерго» сообщили пензенцам о графике работы в праздничные дни

27.12.2021 | 16:10

«ТНС энерго Пенза» информирует о графике работы в новогодние праздники. До 30 декабря включительно все представительства организации принимают посетителей в штатном режиме.

30 декабря Центр обслуживания клиентов в Пензе на улице Гагарина, 11Б, а также представительства компании в районах области работают с 8:00 до 12:00. Остальные офисы в областном центре работают с 9:00 до 13:00.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го - новогодние выходные дни, очное обслуживание клиентов производиться не будет.

Представительства «ТНС энерго Пенза» возобновят работу в обычном режиме с 10 января. Компания напоминает, что передать показания, оплатить счет, направить запрос не выходя из дома можно:

- без регистрации на главной странице корпоративного сайта «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете» на сайте;

- в мобильном приложении на смартфоне, при установке которого можно использовать логин и пароль «Личного кабинета».

Единый контактный центр по телефону (8412)-98-78-48 с 31 декабря по 9 января включительно работает круглосуточно только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме.