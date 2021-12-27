Эксперт «Новикомбанка» стал лучшим в зачете по финансовой грамотности

27.12.2021 | 17:00

Сотрудники «Новикомбанка» приняли участие в IV Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Организаторами конкурса выступили Банк России и Агентство стратегических инициатив.

«Новикомбанк» впервые принял участие в мероприятии. Все желающие сотрудники смогли проверить свои знания по темам цифровой и финансовой безопасности, а также инвестициям, вкладам, кредитам, пенсиям и страхованию.

Онлайн-зачет традиционно был разделен на два уровня сложности: базовый и продвинутый. После прохождения испытаний участники получили именной сертификат и рекомендации, созданные на базе просветительского проекта Банка России.

В индивидуальном зачете представитель «Новикомбанка», куратор проекта «Социально-платежная карта работника ГК «Ростех» Александр Дошлыгин набрал максимально возможное количество баллов, ответив верно на все предложенные вопросы.

Такой высокий результат неслучаен, так как Александр Дошлыгин активно проводит информационную кампанию по обучению финансовой грамотности сотрудников промышленных предприятий.

Просветительская работа «Новикомбанка» направлена на привлечение внимания к необходимости и важности повышения финансовой грамотности населения, а также обучения людей компетенциям для принятия разумных финансовых решений в повседневной жизни. С этой миссией в 2021 году специалисты банка побывали на крупных предприятиях в семи городах: Москве, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Уфе и Казани.

Впервые в текущем году в состязании по финансовой грамотности можно было принять участие не только в личном зачете, но и собрать друзей или коллег для командного соревнования. Коллектив «Новикомбанка» выбрал самый сложный, продвинутый уровень и также продемонстрировал хороший результат.

«Зачет по финансовой грамотности - это отличная возможность проверить готовность находить правильный ответ в сложных ситуациях, связанных с использованием финансовых продуктов и услуг. Проект позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить необходимую информацию. Наши высококвалифицированные специалисты оказывают консультационные услуги клиентам банка, чтобы они могли на практике выгодно воспользоваться разными финансовыми инструментами и уберечься от мошенничества», - отметил заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности в 2021 году в общей сложности собрал более 600 тысяч человек, в их число вошли 2 351 команда. Самыми активными регионами оказались Рязанская и Орловская области, Республика Бурятия, а регионами-отличниками стали Рязанская, Воронежская и Орловская области.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.