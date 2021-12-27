Блогеры и телеведущие запускают мини-сериал и конкурс на «Авито»

27.12.2021 | 17:24

«Авито» предлагает не скучать на долгожданных праздниках и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой современной интерпретации.

Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. Пять счастливчиков получат суперпризы, модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших - зашифрованное в сериале слово- промокоды на бесплатную «Авито Доставку».

В главных ролях мини-сериала: Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Все самое интересное начинается, когда Большой Русский Босс открывает приложение «Авито» и покупает «плазменный телевизор с сюрпризом».

«В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы подарили уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду, в самой бизнес-модели «Авито» заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного адвент- календаря», - объяснила руководитель направления бренда компании «Авито» Арина Гиршович.

Съемки ролика проходили в московском офисе «Авито», идеально подходящем по дизайну и интерьеру для такого проекта. Пространство разделено на разные тематические зоны для работы и отдыха, не совсем привычные для офисных форматов: есть даже капсулы для сна в виде деревянного домика, которые, кстати, протестировал Большой Русский Босс во время перерыва на съемках.

Приглашенные артисты и их команды сошлись во мнении, что офис «Авито» выглядит очень по-киношному, что позволяет снимать здесь и рекламу, и корпоративные и официальные ролики, и сериалы без перестроения интерьера. «На работу как в киностудию!» - родилась шутка в процессе съемок.

Для создания нужной аутентичной картинки съемочная группа специально использовала самые широкие объективы, которые только смогла найти. Чтобы добиться достаточного количества шума и аберраций, креаторы не стали снимать в формате 4к, а сделали все в Full HD, в классическом соотношении сторон 4:3.

Всего телезрителей ждет пять серий, в каждой из которых спрятана одна буква. Задача - собрать все буквы и составить слово. Затем пользователям нужно перейти на специальный лендинг и нажать «Написать Боссу». Здесь они увидят объявление о продаже того самого магического телевизора и смогут сообщить его продавцу собранное слово.

Конкурс завершится 13 января, а результаты будут опубликованы 17-го числа на сайте проекта и в соцсетях «Авито». 5 счастливых получателей суперпризов выберут случайным образом.