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Общество

В Пензе готовятся к открытию стелы в сквере «40 лет Победы»

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Теперь каждый, кто въезжает в Пензу со стороны Арбекова, знает, что оказался в городе трудовой доблести. В сквере «40 лет Победы» идут последние приготовления к торжественному открытию стелы, которая символизирует вклад жителей Сурского края в дело разгрома фашистских захватчиков.

Рабочие делают все, чтобы презентация знакового для областного центра монумента состоялась в назначенное время - в понедельник, 27 декабря. Дело в том, что субботний снегопад немного выбил из графика представителей подрядной организации.

«Апокалиптический день, потому что подъем стекол полностью парализовало, из-за сильного ветра монтаж был невозможен. Сейчас у нас тестируется подсветка. Мы устанавливает пилоны, закрываем стелу», - отметил заместитель генерального директора подрядной организации Андрей Зайковский.

Почти четырехтонная металлическая конструкция с надписью «А мы из Пензы» на одной из сторон окружена восьмью пилонами с указанием заводов, которые в годы Великой Отечественной войны работали на оборонку.

Напомним, в мае 2021 года указом Президента РФ столице Сурского края присвоено звание «Город трудовой доблести». Где должна располагаться стела, определили сами жители области путем голосования.

Остановились на сквере «40 лет Победы», который за несколько месяцев преобразился и вошел в число излюбленных мест отдыха пензенцев.

Здесь же установили систему «Безопасный город». Видеокамеры будут пристально следить за теми, кто просто прогуливается, и за вандалами, целью которых может стать монумент из стекла и металла.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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