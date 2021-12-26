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Общество

В Пензе Горводоканал устраняет утечку на проспекте Победы

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С 4:00 воскресенья, 26 декабря, ООО «Горводоканал» ведет аварийно-восстановительные работы по устранению утечки на сборном водопроводе диаметром 500 мм на проспекте Победы, 69.

Авария произошла из-за коррозии и надлома после смещения грунта, спровоцированного перепадом температур.

Для решения задачи по восстановлению холодного водоснабжения Горводоканал направил на место 2 экскаватора, 2 самосвала, 2 откачивающих насоса, а также технику для уборки последствий затопления проезжей части.

Бригада участка по ремонту сетей водоснабжения работает под руководством заместителя начальника Максима Филиппова, контроль осуществляет технический директор Алексей Иванов, координацией работы служб занимается начальник ЦДС Гульфия Белова.

Администрация Пензы согласовала работы. Задействованы необходимые городские службы, обеспечена безопасность дорожного движения.

Из-за аварии временно отсутствует водоснабжение на улицах Овощной, Серпуховской, Щербакова, Гончарова (и в проездах), Придорожной, 1-й и 2-й Офицерской, а также на проспекте Победы, 88, 83, 85, 86а, 82, 80, 69а.

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