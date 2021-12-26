Пензенцев научили правильно выбирать мандарины

26.12.2021 | 15:29

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали жителям Пензенской области, как правильно выбирать мандарины.

Специалисты отметили, что в преддверии Нового года данный фрукт становится самым популярным у покупателей. Кроме того, мандарины богаты полезным для здоровья витамином С и клетчаткой.

В ведомстве порекомендовали тщательно осмотреть плод перед покупкой. Хороший мандарин будет правильной формы, упругим, ароматным, равномерно окрашенным, а его кожура легко отделяется.

«Чем светлее плод, тем кислее мякоть. Увесистые мандарины более сладкие. Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов», - подчеркнули специалисты.

От покупки лучше отказаться, если фрукт имеет признаки гнили, плесени, слишком мягкий или твердый, сухой. Специалисты посоветовали избегать мандаринов с вмятинами и поврежденной кожурой.

«Не приобретайте фрукты в несанкционированных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами, вывеской с названием предприятия и часами работы, на продукцию должны быть оформлены ценники», - напомнили пензенцам в ведомстве.