Пензенцев научили правильно выбирать мандарины

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали жителям Пензенской области, как правильно выбирать мандарины.
Специалисты отметили, что в преддверии Нового года данный фрукт становится самым популярным у покупателей. Кроме того, мандарины богаты полезным для здоровья витамином С и клетчаткой.
В ведомстве порекомендовали тщательно осмотреть плод перед покупкой. Хороший мандарин будет правильной формы, упругим, ароматным, равномерно окрашенным, а его кожура легко отделяется.
«Чем светлее плод, тем кислее мякоть. Увесистые мандарины более сладкие. Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов», - подчеркнули специалисты.
От покупки лучше отказаться, если фрукт имеет признаки гнили, плесени, слишком мягкий или твердый, сухой. Специалисты посоветовали избегать мандаринов с вмятинами и поврежденной кожурой.
«Не приобретайте фрукты в несанкционированных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами, вывеской с названием предприятия и часами работы, на продукцию должны быть оформлены ценники», - напомнили пензенцам в ведомстве.
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penzainform.ru писал(a):Там палёные мандарины?