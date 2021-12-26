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Общество

Пензенцам напомнили о начале вакцинации подростков от COVID

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В Пензенской области в ближайшее время стартует прививочная кампания у подростков 12-17 лет. Несовершеннолетних будут вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М».

Областной центр медпрофилактики на своей странице в социальной сети Instagram объяснил необходимость иммунизации подростков от опасной инфекции.

Специалисты указали, что прививка защитит несовершеннолетних жителей региона от тяжелого течения коронавируса.

«С появлением штамма «дельта» заболевших среди детей стало больше. По данным Роспотребнадзора, они составляют около 10%. Все чаще стали встречаться среднетяжелые и тяжелые формы, требующие госпитализации. Около 400 детей умерли», - отмечается в посте.

По мнению медиков, организм подростков уязвим перед вирусом из-за гормональной перестройки. Кроме того, часто дети 12-17 лет страдают хроническими заболеваниями. Особенно тяжело COVID-19 протекает у ребят с сахарным диабетом и ожирением. Однако даже легкая форма инфекции может привести к появлению мультисистемного воспалительного синдрома, считающегося очень опасным.

«Дети и подростки являются значимыми источниками инфекции для окружающих, в том числе для имеющих факторы риска тяжелого течения заболевания», - подчеркнули специалисты.

Иммунизация подростков против коронавируса увеличит коллективный иммунитет и тем самым поможет замедлить распространение в стране коронавируса.

Как добавили в областном центре медпрофилактики, клинические испытания препарата «Спутник М» показали, что вакцина безопасна и эффективна.

Ранее сообщалось, что область ожидает транша вакцины для иммунизации детей. Родителей школьников начали готовить к прививочной кампании, рассылая в чатах снимки инструкции к препарату, а также раздавая бланки согласия на процедуру.

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Гость||

Горите в вымышленном аду, твари!

Гость||

А если после этой прививки ребенок заболеет, кто будет отвечать?

Имя: Гость
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