Стало известно, когда в регион поступит вакцина от ковида для детей

01.12.2021 | 09:40

В правительстве Пензенской области ответили на вопрос, когда в регионе начнется вакцинация от коронавируса детей 12-18 лет.

Его в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко задал подписчик.

Согласно ответу представителя правительства, в гражданский оборот вакцина «Спутник-М», разработанная для иммунизации несовершеннолетних, должна поступить в декабре.

«Планируется, что в конце года в Пензенской области будет данная вакцина, которой будут прививаться дети на добровольной основе», - добавили в правительстве.

В регионе продолжается прививочная кампания. Согласно данным, размещенным на сайте стопкоронавирус.рф, полную иммунизацию от опасного вируса прошли 630 197 жителей области, коллективный иммунитет достиг 46,9%.