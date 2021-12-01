Стало известно, когда в регион поступит вакцина от ковида для детей

В правительстве Пензенской области ответили на вопрос, когда в регионе начнется вакцинация от коронавируса детей 12-18 лет.
Его в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко задал подписчик.
Согласно ответу представителя правительства, в гражданский оборот вакцина «Спутник-М», разработанная для иммунизации несовершеннолетних, должна поступить в декабре.
«Планируется, что в конце года в Пензенской области будет данная вакцина, которой будут прививаться дети на добровольной основе», - добавили в правительстве.
В регионе продолжается прививочная кампания. Согласно данным, размещенным на сайте стопкоронавирус.рф, полную иммунизацию от опасного вируса прошли 630 197 жителей области, коллективный иммунитет достиг 46,9%.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Ваш спутник-м уже не актуален. Новый штамм омикрон - вот от него придумаете вакцину тогда приходите.