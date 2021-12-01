Общество

Стало известно, когда в регион поступит вакцина от ковида для детей

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В правительстве Пензенской области ответили на вопрос, когда в регионе начнется вакцинация от коронавируса детей 12-18 лет.

Его в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко задал подписчик.

Согласно ответу представителя правительства, в гражданский оборот вакцина «Спутник-М», разработанная для иммунизации несовершеннолетних, должна поступить в декабре.

«Планируется, что в конце года в Пензенской области будет данная вакцина, которой будут прививаться дети на добровольной основе», - добавили в правительстве.

В регионе продолжается прививочная кампания. Согласно данным, размещенным на сайте стопкоронавирус.рф, полную иммунизацию от опасного вируса прошли 630 197 жителей области, коллективный иммунитет достиг 46,9%.

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Гость||

Ваш спутник-м уже не актуален. Новый штамм омикрон - вот от него придумаете вакцину тогда приходите.

Гость||

У нас в классе 2 семьи "олигархи" и массовики затейники. Они не привиты и если детей не будут прививать, то гопота за ними подтянется и не будет визгов в стиле "не привитых на удалёнку", с корее наоборот.

Имя: Гость
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