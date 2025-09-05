Синоптики подготовили прогноз на первые осенние выходные

В предстоящие выходные в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском УГМС.
«Сурский край будет находиться под преобладающим влиянием поля повышенного атмосферного давления. Облаков на небе поубавится, но местами все-таки пройдут дожди слабого характера», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, ветер сохранит северное направление.
Температурный режим будет в пределах климатической нормы. Днем ожидается от +18 до +24 градусов, ночью - от +8 до +15.
Небольшой дождь местами прогнозируется в воскресенье, 7 сентября.
