В военной прокуратуре Пензенского гарнизона отметят двойной юбилей

25.12.2021 | 12:37

В январе 2022 года сотрудники надзорного ведомства, расположенного на Новой Западной Поляне в Пензе, отметят двойной юбилей - российской прокуратуры, учрежденной 12 (23) января 1722 года именным высочайшим указом Петра I Правительствующему Сенату, и военной прокуратуры Пензенского гарнизона.

Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказал заместитель военного прокурора Пензенского гарнизона майор юстиции Дмитрий Мананников.

Военная прокуратура Пензенского гарнизона была сформирована 17 января 1942 года в количестве 4 военнослужащих и 1 вольнонаемного работника. Сотрудников разместили в центре города, в здании бывшего духовного училища. После того как в 1996 году здание было передано Пензенской епархии, прокуратура передислоцировалась на территорию, ранее занимаемую зенитно-ракетными полками ПВО, - ул. Попова, 72а, где находится и по сей день.

До 1960 года военная прокуратура Пензенского гарнизона осуществляла надзор за воинскими частями и учреждениями в Пензенской области, Мордовской АССР и Чувашской АССР. Впоследствии надзор в Чувашской АССР стала осуществлять военная прокуратура Казанского гарнизона.

1 сентября 2001 года произошло объединение Уральского и Приволжского военных округов, в связи с чем военная прокуратура Пензенского гарнизона вошла в состав военной прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа, а с 2011-го переподчинилась военной прокуратуре Центрального военного округа.

На данный момент военная прокуратура Пензенского гарнизона осуществляет надзор в Пензенской области и Республике Мордовия за воинскими частями сил противовоздушной обороны, подразделениями тыла Вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. В состав поднадзорных также входит высшее военное учебное заведение в Пензе.

Приоритетное направление деятельности военной прокуратуры - надзор за исполнением законодательства в сфере государственного оборонного заказа, противодействия коррупции, сохранности федеральной собственности, а также соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

С января 2019 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации военным прокурором Пензенского гарнизона назначен подполковник юстиции Аношкин Андрей Викторович.

В настоящий момент в коллективе проходят военную службу шестеро офицеров, а также трудятся гражданские служащие.

«Как известно, 12 января 2022 года в России отмечается День работника прокуратуры, установленный в 1995 году. Прокуратуре России исполняется 300 лет. Примечательно и то, что 17 января военная прокуратура Пензенского гарнизона также будет отмечать свой 80-летний юбилей со дня ее образования», - завершил Дмитрий Мананников.