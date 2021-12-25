Общество

В военной прокуратуре Пензенского гарнизона отметят двойной юбилей

Печать

В январе 2022 года сотрудники надзорного ведомства, расположенного на Новой Западной Поляне в Пензе, отметят двойной юбилей - российской прокуратуры, учрежденной 12 (23) января 1722 года именным высочайшим указом Петра I Правительствующему Сенату, и военной прокуратуры Пензенского гарнизона.

Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказал заместитель военного прокурора Пензенского гарнизона майор юстиции Дмитрий Мананников.

Военная прокуратура Пензенского гарнизона была сформирована 17 января 1942 года в количестве 4 военнослужащих и 1 вольнонаемного работника. Сотрудников разместили в центре города, в здании бывшего духовного училища. После того как в 1996 году здание было передано Пензенской епархии, прокуратура передислоцировалась на территорию, ранее занимаемую зенитно-ракетными полками ПВО, - ул. Попова, 72а, где находится и по сей день.

До 1960 года военная прокуратура Пензенского гарнизона осуществляла надзор за воинскими частями и учреждениями в Пензенской области, Мордовской АССР и Чувашской АССР. Впоследствии надзор в Чувашской АССР стала осуществлять военная прокуратура Казанского гарнизона.

1 сентября 2001 года произошло объединение Уральского и Приволжского военных округов, в связи с чем военная прокуратура Пензенского гарнизона вошла в состав военной прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа, а с 2011-го переподчинилась военной прокуратуре Центрального военного округа.

На данный момент военная прокуратура Пензенского гарнизона осуществляет надзор в Пензенской области и Республике Мордовия за воинскими частями сил противовоздушной обороны, подразделениями тыла Вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. В состав поднадзорных также входит высшее военное учебное заведение в Пензе.

Приоритетное направление деятельности военной прокуратуры - надзор за исполнением законодательства в сфере государственного оборонного заказа, противодействия коррупции, сохранности федеральной собственности, а также соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

С января 2019 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации военным прокурором Пензенского гарнизона назначен подполковник юстиции Аношкин Андрей Викторович.

В настоящий момент в коллективе проходят военную службу шестеро офицеров, а также трудятся гражданские служащие.

«Как известно, 12 января 2022 года в России отмечается День работника прокуратуры, установленный в 1995 году. Прокуратуре России исполняется 300 лет. Примечательно и то, что 17 января военная прокуратура Пензенского гарнизона также будет отмечать свой 80-летний юбилей со дня ее образования», - завершил Дмитрий Мананников.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Сколько же прикорытников расплодили

Гость||

Хорошо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте