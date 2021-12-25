Общество

В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 100 тысяч

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В субботу, 25 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено ровно 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

264 заболевших (88%) - жители Пензы.

По 9 человек заболело в Пензенском и Шемышейском районах, 6 - в Иссинском, 5 - в городе Заречном.

3 пациента - из Кузнецкого района, 2 - из Городищенского, по 1 - из Бессоновского и Тамалинского.

Общее количество заболевших с начала эпидемии в регионе составило 100 215 человек. За это время скончался 4 751 пациент, в том числе 12 - 24 декабря. Выздоровело 79 063 инфицированных, из которых 596 выписали также 24-го числа.

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