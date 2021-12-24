Общество

В мэрии Пензы высказались о ситуации с ремонтом улицы Рябова

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В пятницу, 24 декабря, на сессии Пензенской городской думы обсудили ситуацию с реконструкцией улицы Рябова, которая до сих пор не началась.

Тему поднял депутат Борис Панин. Он поинтересовался у мэра Александра Басенко, заложены ли в бюджете на 2022 год средства на ремонт объекта и будет ли он когда-нибудь проведен.

«Ремонт будет осуществляться в 2022 году, 20 января мы должны выйти на заключение контракта, деньги заложены. В первый раз торги по этому объекту не состоялись, во второй - тоже. Занимаемся по этой дороге.

Длительность процедуры проведения торгов приводит к тому, что цены, по которым приобретаются материалы, и то, что происходит на строительном рынке, уходят вперед. И мы вынуждены потом по итогам торгов запускать опять через экспертную организацию удорожание стоимости и снова запускать торги», - ответил Басенко.

Заммэра Магомед Агамагомедов уточнил, что торги проводились дважды, но не состоялись. Документация была откорректирована, сейчас заключение получено, конкурсные процедуры запущены, 20 января состоится подведение итогов.

Улица Рябова - один из проблемных участков в Пензе, к реконструкции которого никак не могут приступить.

В начале октября Андрей Лузгин, занимавший тогда должность главы администрации города, сообщил, что договор с подрядчиком пришлось расторгнуть из-за сильного подорожания стройматериалов (стоимость контракта необходимо увеличить на 60 млн, что составляет почти 20% первоначальной суммы).

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