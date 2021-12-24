Пензенцам напомнили правила безопасной покупки спиртного

24.12.2021 | 09:42

В преддверии новогодних праздников пензенское управление Роспотребнадзора обратилось к жителям региона с рекомендациями по покупке алкогольной продукции. Их опубликовали на официальном сайте ведомства в пятницу, 24 декабря.

В первую очередь пензенцам посоветовали помнить, что законодательством установлены минимальные цены на большую часть алкогольной продукции. Коньяк (0,5 л) не может стоить меньше 446 рублей, водка (0,5 л) - 243 рублей, игристые вина (0,75 л) - 169 рублей.

«Второе - внешний вид бутылки: бутылка не должна быть загрязнена, иметь сколы, неровности. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу, не должен прокручиваться, при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. Внешне упаковка не должна быть поврежденной, деформированной», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Особое внимание необходимо уделить этикетке - ровно ли она наклеена.

Также существует перечень обязательных сведений, которыми следует сопровождать алкогольную продукцию при продаже:

- о наименовании и цене;

- о производителе (юридический адрес);

- о стране происхождения;

- о государственном стандарте, требованиям которого алкогольная продукция должна соответствовать;

- о доле этилового спирта и объеме тары;

- об основных ингредиентах, содержании вредных для здоровья веществ, дате розлива.

Кроме того, на легальный алкоголь (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должна быть наклеена специальная или акцизная марка.

«Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только с применением контрольно-кассовой техники. Помните: покупать алкогольные напитки следует только в стационарных торговых предприятиях, у которых есть лицензия на данный вид деятельности. Копию лицензии следует размещать в доступном для ознакомления месте», - напомнили пензенцам в Роспотребнадзоре.

Покупать алкогольную продукцию в нестационарных торговых объектах, на оптовых и розничных рынках, с рук и в Интернете нельзя.

Ранее представители правоохранительных и других органов заявили, что перед Новым годом усилят контроль за оборотом алкогольной продукции

За 9 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировали 426 случаев острого отравления спиртосодержащей продукцией (на 7,3% больше, чем в 2020-м), в 186 из них все закончилось гибелью людей (на 20% больше).

Зафиксировано 12 случаев отравления и среди детей до 14 лет. В частности, в Сосновоборском районе метанол стал причиной смерти 10-летней девочки.