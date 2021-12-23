УК «Сурская Ривьера» организует елку на улице Антонова

23.12.2021 | 13:35

В обслуживании ООО «Управляющая компания «Сурская Ривьера» находится 8 многоквартирных домов. Это современные, красивые, благоустроенные 22-этажные строения, которые составляют единый жилой комплекс в экологически чистом районе города Пензы на улице Антонова - с удобными парковками, детскими площадками и зонами отдыха для жителей.

Управляющая компания заботится не только о качественном содержании многоквартирных домов, но и о досуге жителей, считая комфортное проживание невозможным без совместного отдыха и приятного времяпрепровождения.

В преддверии Нового года компания организует праздничное мероприятие. В программе - различные конкурсы, танцы, песни и другие развлечения. На праздник приглашены профессиональный ведущий, диджей и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

Во дворе дома № 5е на улице Антонова уже установлена и наряжена живая елка.

Принять участие в празднике смогут не только жители домов: УК «Сурская Ривьера» приглашает на мероприятие всех желающих. Оно начнется во дворе дома № 5е на улице Антонова в субботу, 25 декабря, в 16:00.