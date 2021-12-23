Директор «Тойота Центр Пенза» поздравил горожан с Новым годом

23.12.2021 | 09:10

Генеральный директор официального дилера «Тойота Центр Пенза» Антон Котельников поздравил жителей столицы Сурского края с наступающим Новым годом.

«Уважаемые и дорогие наши клиенты! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год принес в ваши дома счастье и мир, понимание и здоровье, любовь и радость. Пусть жизнь будет наполнена веселым настроением, великими успехами и светлой удачей! Спасибо за ваше доверие! Всегда рады вас видеть в «Тойота Центр Пенза»! С праздником!» - говорится в поздравлении Антона Константиновича.

Официальный дилер «Тойота Центр Пенза» предлагает большой выбор автомобилей в наличии, гибкие условия лояльности, выгодные предложения, качественное обслуживание и сервис.

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Адрес дилерского центра: г. Пенза, ул. Ульяновская, 91, тел. 8(8412) 23-88-88. Официальный сайт - https://cars.toyota-penza.ru/new, инстаграм @toyotapenza.

*Лицензия Банка России на осуществление банковских операций с юридическими лицами № 3470 от 22 июля 2015 года и лицензия Банка России на осуществление банковских операций с физическими лицами № 3470 от 22 июля 2015 года.