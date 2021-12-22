Общество

Зареченцам рассказали, при каких условиях можно привиться дома

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Маломобильные жители Заречного могут получить прививку от COVID-19 не выходя из дома.

«На дому привьют вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на заведующую городской поликлиникой Янину Никулину.

Для домашней вакцинации должны быть соблюдены два условия. Первое - прививать за один раз будут не менее двух человек. Второе - один из них не может самостоятельно передвигаться за пределами квартиры.

Вызвать бригаду на дом можно, позвонив по телефонам городской поликлиники: 60-59-41 и 60-36-87.

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Гость||

А в Пензе?

Гость||

Во как, со всеми удобствами. Мы не ждали ни грозы ни грома, но догнал нас фельдшер прямо возле дома. Граждане, привиться не желаете?

Гость||

Да нахрен этим гражданам прививка, раз они дома сидят?

Гость||

А в Пензе?

___

И в Пензе можно дома.

Гость||

Да нахрен этим гражданам прививка, раз они дома сидят?

___

Твоё особо ценное мнение держи в узде.

Гость||

А полное обследование перед прививкой здравоохренители тоже дома будут проводить?

Гость||

10:19 Можно подумать в поликлинике всем прививающимся проводят полное обследование. И врач ставит свою подпись, что он несет ответственность за последствия после прививки.

Гость||

а разве еще не заварили ворота в этот лосятник?

Имя: Гость
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