Зареченцам рассказали, при каких условиях можно привиться дома

22.12.2021 | 09:32

Маломобильные жители Заречного могут получить прививку от COVID-19 не выходя из дома.

«На дому привьют вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на заведующую городской поликлиникой Янину Никулину.

Для домашней вакцинации должны быть соблюдены два условия. Первое - прививать за один раз будут не менее двух человек. Второе - один из них не может самостоятельно передвигаться за пределами квартиры.

Вызвать бригаду на дом можно, позвонив по телефонам городской поликлиники: 60-59-41 и 60-36-87.