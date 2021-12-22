Общество

В Пензе родители и Деды Морозы смогут попасть на утренники

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Детсадовцам Пензы новогодние утренники в 2021 году доставляют двойную радость. Во-первых, на праздниках разрешили присутствовать родителям, а во-вторых, пустили в дошкольные учреждения Дедов Морозов.

В детском саду № 149 в прошлом году бородатого Дедушку ребята сумели увидеть только на экране - виртуального, поскольку ни одного сотрудника-мужчины на роль сказочного персонажа не нашли. А теперь Дед Мороз вместе со Снегурочкой предъявляют заведующей черно-белый квадрат, без которого даже волшебник теперь на утренник не попадет.

QR-коды заранее показали педагогам и родители. На входе в музыкальный зал - проверка температуры, обработка санитайзерами, маски, перчатки, и все ради того, чтобы услышать и увидеть любимое чадо у наряженной елки.

«Дети любят, когда родители смотрят на них со стороны. Они все-таки готовились, стихи учили, танцы, песни. Это для них радость», - отметила мама воспитанника детского сада № 149 г. Пензы Венера Алькова.

«В прошлом году у нас было очень строго. Нельзя было пройти ни родителям, никому, только дети и заведующая, воспитатель», - пояснила мама воспитанника детского сада № 149 г. Пензы Марина Ермолаева.

Однако и на этот раз расстроенных мам и пап окажется много: на утренники попадут не все желающие. В большинстве детских садов действует правило «один ребенок - один родитель». Такие же требования распространяются и на школы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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