Общество

Пензенские дети попросили у губернатора синтезатор и планшет

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В Пензенской области несколько детей получат новогодние подарки от губернатора Олега Мельниченко в рамках благотворительной программы «Елка желаний». Их мечтания были озвучены во время прямой линии, которую провел глава региона в среду, 22 декабря.

Ребята попросили стол для рисования песком, детские фотоаппарат и синтезатор, планшет и портативную аудиосистему с подсветкой.

«Наталья Евгеньевна, супруга моя дорогая, если ты меня сейчас смотришь: ты осталась без зарплаты!» - пошутил Мельниченко и заверил, что все желания будут выполнены.

Еще один мальчик, мечтающий стать губернатором, попросил об экскурсии по областному правительству, которую провел бы сам глава региона.

«Без вопросов. Можно даже целый день со мной провести - на всех совещаниях, при решении всех вопросов», - заключил Мельниченко.

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Гость||

А синтез им зачем?

Гость||

Прям с зарплаты купит? Или найдут "неравнодушных" предпринимателей?)

Имя: Гость
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