Общество

ООО «Центр Плюс» готовится к праздникам для жителей МКД

Печать

Управляющая компания ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда заботится не только о качественном содержании многоквартирных домов, которые находятся у нее в управлении, но и о досуге детей и взрослых.

«Комфортное проживание невозможно без совместного отдыха и приятного времяпрепровождения», - уверены в компании.

В преддверии новогодних праздников сотрудники УК организуют елки во дворах обслуживаемых домов. Мероприятия будут проходить при участии профессионального ведущего и с соответствующим музыкальным сопровождением. Для всех пришедших на праздник подготовлены различные конкурсы, танцы, песни и другие развлечения. Конечно же, будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка.

Во дворах, где пройдут мероприятия, устанавливаются и наряжаются живые елки.

ООО «Центр Плюс» приглашает всех на праздник. 24 октября елки пройдут: в 12:00 - во дворе дома № 8а на Ленинградской улице, в 13:30 - у дома № 24 на улице Воронова.

Принять участие в мероприятиях смогут не только жители домов, но и все желающие.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте