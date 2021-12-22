ООО «Центр Плюс» готовится к праздникам для жителей МКД

22.12.2021 | 11:43

Управляющая компания ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда заботится не только о качественном содержании многоквартирных домов, которые находятся у нее в управлении, но и о досуге детей и взрослых.

«Комфортное проживание невозможно без совместного отдыха и приятного времяпрепровождения», - уверены в компании.

В преддверии новогодних праздников сотрудники УК организуют елки во дворах обслуживаемых домов. Мероприятия будут проходить при участии профессионального ведущего и с соответствующим музыкальным сопровождением. Для всех пришедших на праздник подготовлены различные конкурсы, танцы, песни и другие развлечения. Конечно же, будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка.

Во дворах, где пройдут мероприятия, устанавливаются и наряжаются живые елки.

ООО «Центр Плюс» приглашает всех на праздник. 24 октября елки пройдут: в 12:00 - во дворе дома № 8а на Ленинградской улице, в 13:30 - у дома № 24 на улице Воронова.

Принять участие в мероприятиях смогут не только жители домов, но и все желающие.