В Кузнецке водитель сошел с маршрута и не довез ребенка

21.12.2021 | 10:22

В Кузнецке сотрудников прокуратуры попросят выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего в общественном транспорте. В субботу, 18 декабря, водитель микроавтобуса № 56, в салоне которого находился ребенок, отклонился от маршрута.

«Посадила сына до «Юности» доехать. Время 10:45 на Минской. Без предупреждения поехал прямо. До конечной довез. Где в другой раз высадят?» - написала кузнечанка в местном сообществе во «ВКонтакте».

Жалобу озвучили на планерке в мэрии.

«Найдите заявителя, помогите оформить (обращение. - Прим. ред.) и в прокуратуру, чтобы она дала оценку. Уж когда дети-пассажиры… Все отцы, все матери, все все понимают. Что там за рулевой ребенку дополнительные сложности создает?» - возмутился глава администрации Сергей Златогорский.

Автора поста попросили связаться с комиссией по контролю за обеспечением транспортного обслуживания населения, чтобы уточнить все детали ситуации и обратиться в надзорные органы.