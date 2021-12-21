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Общество

Спровоцировавшая ДТП женщина потребовала с водителя 600 тыс.

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В Пачелмском районе осудили участника дорожно-транспортного происшествия, случившегося в декабре 2020 года.

В один из вечеров мужчина на автомобиле ехал из села и сбил женщину, которую после аварии госпитализировали с травмами.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с водителя 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Служители Фемиды установили, что авария произошла не по вине мужчины (ПДД нарушила женщина-пешеход), но он тем не менее управлял источником повышенной опасности, а значит, обязан возместить нанесенный вред, в том числе моральный.

«Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, принимая во внимание имущественное положение ответчика, наличие у него ограничения по трудоспособности после производственной травмы, нахождение на его иждивении супруги, страдающей онкологическим заболеванием, суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу пострадавшей 100 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

установили, что авария произошла не по вине мужчины (ПДД нарушила женщина-пешеход), но он тем не менее управлял источником повышенной опасности, а значит, обязан возместить нанесенный вред, в том числе моральный.
Ага, всё правильно, пусть ещё за Кеннеди и за "Титаник" ответит до кучи.

Гость||

Да когда уже начнут с пешеходов взыскивать?Разве не она создала аварийную ситуацию?Это она - источник повышенной опасности на дороге.

Гость||

Надеюсь машина пострадала?

Иск этой кегле на стоимость восстановления машины

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь машина пострадала?

Иск этой кегле на стоимость восстановления машины

Так это устоявшаяся судебная практика о встречном иске. Есть же постановление о нарушении ПДД пешеходом - он и оплачивает восстановление транспортного средства. А сейчас бампер + фара на многих даже бюджетных а/м за сотню перевалит.

Гость||

Пропаганда безответственности пешеходов не прекращается.

Имя: Гость
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