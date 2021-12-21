Спровоцировавшая ДТП женщина потребовала с водителя 600 тыс.

21.12.2021 | 15:14

В Пачелмском районе осудили участника дорожно-транспортного происшествия, случившегося в декабре 2020 года.

В один из вечеров мужчина на автомобиле ехал из села и сбил женщину, которую после аварии госпитализировали с травмами.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с водителя 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Служители Фемиды установили, что авария произошла не по вине мужчины (ПДД нарушила женщина-пешеход), но он тем не менее управлял источником повышенной опасности, а значит, обязан возместить нанесенный вред, в том числе моральный.

«Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, принимая во внимание имущественное положение ответчика, наличие у него ограничения по трудоспособности после производственной травмы, нахождение на его иждивении супруги, страдающей онкологическим заболеванием, суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу пострадавшей 100 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.