Спровоцировавшая ДТП женщина потребовала с водителя 600 тыс.

В Пачелмском районе осудили участника дорожно-транспортного происшествия, случившегося в декабре 2020 года.
В один из вечеров мужчина на автомобиле ехал из села и сбил женщину, которую после аварии госпитализировали с травмами.
Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с водителя 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Служители Фемиды установили, что авария произошла не по вине мужчины (ПДД нарушила женщина-пешеход), но он тем не менее управлял источником повышенной опасности, а значит, обязан возместить нанесенный вред, в том числе моральный.
«Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, принимая во внимание имущественное положение ответчика, наличие у него ограничения по трудоспособности после производственной травмы, нахождение на его иждивении супруги, страдающей онкологическим заболеванием, суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав в пользу пострадавшей 100 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Ага, всё правильно, пусть ещё за Кеннеди и за "Титаник" ответит до кучи.