Пензенцам сообщили о вторжении воздушных масс из Арктики

21.12.2021 | 18:19

Пензяк занимается уличной торговлей уже несколько лет, но в ближайшие дни на работу решил не выходить - прислушался к синоптикам. А они говорят о морозах.

«Если холодно, мороз, то нет. Обещают 30 градусов, замерзнем тут», - отметил горожанин.

До аномально низких температур, скорее всего, не дойдет, но уже среда должна быть морозной: синоптики обещают -20 °С и даже холоднее. В ночь на четверг на градуснике возможно увидеть и -27 °С. Это результат вторжения воздушных масс из Арктики. Особенность периода - то, что температуры окажутся низкими не только в ночные, но и в дневные часы.

Врачи ждут наплыва обмороженных. Чаще других лишаются пальцев и конечностей люди в алкогольном опьянении, но, бывает, страдают трезвые граждане и даже дети.

«Либо это очень красные, либо очень белые уши и кончики пальцев. Нужно прийти и обратиться в лечебное учреждение. Травмпункт на Пионерской принимает 24 часа в сутки 365 дней в году», - сообщил заведующий отделением травматологии клинической больницы № 6 г. Пензы Владимир Миронов.

В управлении образования напоминают, насколько должно быть морозно, чтобы дети не пошли в школы.

«Сложилась такая практика, что при температуре -25 °С не рекомендуется проводить занятия для учащихся начальных классов, при температуре -28 °С - для учащихся 5-9-х и -30 °С - для старшеклассников», - пояснил начальник отдела Управления образования г. Пензы Алексей Кирсанов.

В любом случае родители имеют право самостоятельно принять решение, пускать ребенка на занятия в мороз или нет. А вот для проведения уроков физкультуры есть четкие рекомендации. Младшеклассники не должны заниматься на улице уже при -9 °С в безветренную погоду, старшеклассники потерпят и до -16 °С.

В ближайшие дни внимательнее следует быть автолюбителям, которые могут потратить гораздо больше времени, чтобы завести машины.

По прогнозам, потеплеть в регионе должно к концу недели.