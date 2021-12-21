Обнародована суточная статистика по заболеваемости COVID в области

21.12.2021 | 13:09

В Пензенской области число заражений коронавирусной инфекцией достигло 98 998. За сутки выявили 310 новых случаев.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство новых пациентов (235) - жители Пензы.

Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Кузнецк (27 заразившихся), Бессоновский (16), Пензенский (8), Лунинский районы, ЗАТО Заречный (по 5), а также Городищенский (4), Камешкирский, Неверкинский, Никольский, Пачелмский (по 2), Сосновоборский, Шемышейский (по 1) районы.

За минувшие сутки медики выписали 583 пациента, всего с начала эпидемии выздоровело 76 701. Зарегистрировано 13 новых смертей. Общее количество погибших от вируса достигло 4 523.