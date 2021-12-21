«Новикомбанк» поддержал производство нового самолета

21.12.2021 | 17:25

Корпорация «Иркут» при финансовом участии «Новикомбанка» завершила производство первого самолета МС-21-300 с крылом из российских полимерных композиционных материалов.

Это ближне- и среднемагистральный реактивный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на полеты на расстояние до 6 тыс. км и вместимость 160-211 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Сейчас проводятся сертификационные испытания лайнера.

Преимущества МС-21 заключаются в следующем. Во-первых, за счет увеличенного диаметра фюзеляжа МС-21 можно подобрать оптимальное соотношение ширины подушки кресла к ширине прохода. Во-вторых, авиакомпании, специализирующиеся на магистральных перевозках, смогут предоставить пассажирам повышенный комфорт. В-третьих, чартерные перевозчики и компании-дискаунтеры получат возможность за счет широкого прохода сократить время оборота в аэропорту. В-четвертых, больший диаметр фюзеляжа также позволяет увеличить емкость багажных полок и подпольных багажных отсеков.

«Новикомбанк» - ключевой финансовый партнер предприятий по реализации знаковых проектов российского авиастроения. В частности, банк поддержал создание самолета МС-21, участвуя в финансировании производства, летных и наземных испытаний.

Помимо этого, в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» «Новикомбанк» заключил соглашение c АО «АэроКомпозит» о предоставлении финансирования на сумму 2 млрд рублей для производства агрегатов самолета МС-21 из полимерных композитных материалов.

«Авиалайнер МС-21 - один из главных проектов гражданской авиации России. Наши конструкторы разработали самолет, который создан на базе технологий XXI века и является самым комфортным в своем классе. Финансирование, предоставленное «Новикомбанком», способствует своевременному производству всех необходимых комплектующих, в том числе знаменитого композитного крыла», - прокомментировала председатель правления «Новикомбанка», куратор Воронежского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

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